Kompany niet tevreden, maar wel fier: "Ik heb ergens gelezen dat Club het Bayern van België is... Dan kan je eens een kwartiertje onderliggen"

Het verschil met de wedstrijd tegen Union was duidelijk merkbaar. Vincent Kompany stuurde zijn mannen met wat peper in hun achterste het veld op. "Het was een wedstrijd op onze limiet tegen een heel goeie ploeg."

Over de mentaliteit en inzet kon hij alvast niet klagen. "Over het resultaat wel, want als coach van Anderlecht wil je altijd winnen. Maar iedereen heeft wel gestreden. Ik heb de reactie gezien die ik wou zien: een agressieve ploeg. Deze versie van mijn ploeg heeft nog veel progressiemarge", gaf hij achteraf aan.

Al zag het er in het openingskwartier wel niet goed uit. Club leek zijn gewoonlijke spel te kunnen spelen. "(lacht) Kijk, ik heb ergens gelezen dat Club het Bayern van België is. Dan is het niet ongewoon dat je eens een kwartiertje onderligt. Dit Club is heel compleet, met spelers die je niet aan de bal mag laten."

Niet zo lang geleden waren Kana en Arnstad nog oppositiespelers

Met nog een complimentje voor zijn middenveld. Kana en Arnstad, jongens met respectievelijk 15 en 316 minuten op de teller voor de match, deden het gewoon voortreffelijk. Arnstad werd zelfs verkozen tot 'Man van de Match'. "Ze hebben het gewoon fantastisch gedaan", aldus Kompany. "Jullie zien altijd de ploeg die start, maar in mijn kern van 34 zitten 20 jongeren. Allemaal met een uitstekende ingesteldheid."

"Als ik die jongens op training vraag om Club Brugge te spelen, smijten die zich hoor. Kana en Arnstad waren niet zolang geleden ook oppositiespelers op training. Maar ik had er geen twijfel over dat ze klaar waren. Maar ja, ik ga het nog eens herhalen: België is het enige land met maar 18 spelers in de wedstrijdkern."