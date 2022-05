"Scheidsrechterscommissie wilde Verboomen steunen, maar dat was geforceerd en pakte niet goed uit"

Op de vorige speeldag kreeg Nathan Verboomen na AA Gent-KRC Genk heel wat kritiek te verduren. Het was voor velen dan ook verrassend dat Verboomen een week later werd aangeduid voor de topper tussen Anderlecht en Club Brugge.

In Het Nieuwsblad stelt analist René Vandereycken zich luidop vragen bij de prestatie van Nathan Verboomen, die onder meer een duidelijke strafschopovertreding van Magallan op De Ketelaere liet passeren. "Wilde men een statement maken door Verboomen een week na de kritiek van Vanhaezebrouck als ref aan te stellen? Zijn optreden tijdens Anderlecht-Club Brugge was allerminst overtuigend. En als Verboomen de duwfout niet gezien heeft, dan veronderstel ik dat de VAR over dezelfde beelden beschikt als wij... Het is onvergeeflijk dat er geen strafschop gefloten werd, het is een fase die de wedstrijd beïnvloed heeft", aldus Vandereycken.

De voormalige bondscoach had voor het overige enkele zaken aan te merken op de wedstrijd van Verboomen. "Ik heb de indruk dat de scheidsrechterscommissie hem wilde steunen, maar dat was geforceerd en pakte niet goed uit."