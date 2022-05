Simon Mignolet hield de nul tegen Anderlecht maar had zeker zijn werk vandaag: "Ik heb mijn job gedaan"

Simon Mignolet hield voor de tweede keer op rij de nul, maar had zeker zijn werk vandaag. "Een gelijkspel en clean sheet, da's geen slecht resultaat"

"Je wilt deze wedstrijd altijd winnen. Het was een echte Play Off wedstrijd met veel duels en intensiteit. Al bij al is een gelijkspel en een clean sheet geen slecht resultaat. Ik heb vandaag wel m'n werk gehad maar behield de controle tijdens belangrijke situaties. Ongelooflijk van Hoedt om die bal zo te trappen, geen eenvoudige bal om te pakken maar er wordt van mij verwacht dat ik zo'n ballen stop. Ik heb gewoon mijn job gedaan. We hebben beide kansen gehad om te scoren."

"De dubbele confrontatie met Union komt eraan. Dan kan de kloof groter gemaakt worden of gedicht worden. Het kampioenschap is zeker nog niet beslist. We voelen ons goed en zitten in een goede flow."