🎥 Schreuder niet te spreken over penaltyfase De Ketelaere: "Er is een VAR voor zulke fases, zoiets valt niet te begrijpen"

Club Brugge en Anderlecht hielden elkaar vanavond in evenwicht na een matige topper. Na de wedstrijd was er veel te doen om het penalty-accident met De Ketelaere in minuut 4. Club-coach Schreuder reageerde alvast furieus voor Eleven Sports.

De Ketelaere kreeg al vroeg in de wedstrijd een duw in de rug te verwerken van Magallan, en miste zo zijn kopbal volledig. Zowel scheidrechter Nathan Verboomen, als de VAR gaven geen krimp. "We hebben een VAR en iedereen ziet gewoon dat De Ketelaere geduwd wordt. Tijdens de rust hoorde ik al dat we een strafschop hadden moeten krijgen en intussen zag ik ook de beelden al. Ik vind het heel slecht, in mijn beleving kan dit niet", aldus een boze Schreuder.

De aanvaller van Club vertelde tijdens de rust al dat hij serieus gehinderd werd door die duw. "Ik heb de beelden niet gezien, maar ik voel toch een duw in de rug. En ik denk dat ik de bal binnen kan koppen zonder die duw, maar blijkbaar was het te licht. We begonnen goed met die fase en de kans van Noa Lang, maar daarna werd het wat minder en gaven we ook wat kansen weg."

De beelden spreken alvast voor zich: