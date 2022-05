Arnstad maakt indruk, anderhalf jaar nadat hij tegen Club nog overlopen werd: "Voorbeeldige mentaliteit, grote carrière in het vooruitzicht"

We moeten het even hebben over Kristian Arnstad. De 18-jarige Noorse middenvelder kreeg verrassend een basisplaats van Vincent Kompany. Anderhalf jaar nadat hij zijn eerste basisplaats kreeg... op het veld van Club Brugge.

Maar wat anderhalf jaar met een jongen kan doen. Arnstad werd in Jan Breydel nog weggeblazen. Deze keer stond hij meer dan zijn mannetje. "Ik had hem graag al meer speeltijd gegeven, ook aan Kana", zuchtte Kompany. "Maar je weet nu wel dat wij het enige land in Europa zijn waar er maar 18 spelers in de wedstrijdkern mogen zitten. En ja, ik weet dat ik weer op dezelfde spijker aan het hameren ben."

"Maar zowel Kristian als Kana hebben altijd een voorbeeldige mentaliteit gehad", vervolgde hij. "Soms stelden ze vragen, maar altijd de juiste vragen. Waarom ik voor hen koos? Arnstad en Yari zijn vergelijkbare profielen. Daarom koos ik voor hem. En Amuzu? Dat was gewoon een ander profiel. Het was wat toeval dat Rafa ook niet helemaal fit was, maar ik ga nu niet zeggen dat dat de reden was. Ik koos voor Amuzu."

Nog één jaar contract

Daarmee is nog niet duidelijk wat Anderlecht van plan is met Arnstad. Hij heeft nog een contract tot 2023 en heeft nog niet verlengd. Zijn entourage wil eerst weten wat het plan is, want ze zien het niet zitten om hem in 1B te laten spelen. "Anderhalf jaar geleden zei ik na Brugge dat Arnstad misschien wel overlopen werd, maar dat hij van alle spelers op het veld de grootste carrière zal maken. Daar sta ik nog steeds achter", aldus Kompany.

Arnstad zelf blijft kalm en hoopt de komende weken nu nog meer kansen te krijgen. "Ik was heel gelukkig dat ik weer mocht spelen. We hebben niet gewonnen, maar speelden wel al beter dan de voorbije weken. Ikzelf had lang niet gespeeld voor ik op Kortrijk mocht invallen, maar ik ben altijd hard blijven werken en heb steeds mijn hoofd erbij gehouden."