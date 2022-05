Ex-refs niet te spreken over penaltyfase met De Ketelaere: "Tekenend voor de Belgische arbitrage dit seizoen"

Net als eerder op de dag in Antwerp-Union kregen ook de fans in Anderlecht-Club Brugge geen doelpunten te zien. Al had Club Brugge al vroeg in de wedstrijd een strafschop moeten krijgen. Magallan trakteerde De Ketelaere op een por in de rug met twee handen. Ref Verboomen en de VAR lieten betijen.

Onbegrijpelijk, geven ex-refs Tim Pots en Serge Gumienny in de pers aan. "Bij duw-en trekfouten ligt de lat heel hoog voor de VAR. Maar als je bij een duwfout met beide handen in de rug nog niet tussenkomt als VAR, dan communiceer je maar beter dat de VAR nooit een interventie mag doen als het om duwfouten gaat. Een zuivere strafschop dus, ook een gele kaart voor Magallan was op zijn plaats", aldus Pots in HLN. Ook Serge Gumienny toont in HBVL weinig begrip voor de niet-gefloten strafschop. "De scheidsrechter moet dit sowieso zien. En dat de VAR niet tussenkwam, was helemaal van de pot gerukt.Tekenend voor de Belgische arbitrage dit seizoen. Ik vind het vooral jammer voor Frank De Bleeckere... Hij moet het maandag weer gaan opnemen voor de Belgische scheidsrechters naar de buitenwereld toe. Hij moet gaan vertellen dat zijn geen fouten hebben gemaakt... Erg."