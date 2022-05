Alweer klucht met beelden bij fase met De Ketelaere: VAR kon ze niet zelf aanvragen

Iedereen was het erover eens: de overtreding van Lissandro Magallan op Charles De Ketelaere was het schoolvoorbeeld van een penalty. En desondanks werd hij niet gefloten of gecorrigeerd door de VAR. Hoe kon dat gebeuren?

Nathan Verboomen had de fase zelf niet goed gezien en rekende op de VAR. Er was ook communicatie tussen beiden, maar uiteindelijk kon Bram Van Driessche in Tubeke ook geen uitsluitsel geven. Onbegrijpelijk als je even later de beelden ingezoomd op sociale media zag passeren. Er is overduidelijk te zien dat de Argentijn met beide handen CDK een fikse duw geeft. Daarvoor had je zelfs geen bril nodig.

Wel, het probleem was dat de VAR die ingezoomde beelden niet had. Toen de check gebeurde hadden ze enkel de beelden van ver en daarop konden ze de fase amper zien. Het was Peter Vandenbempt, commentator voor Eleven tijdens de match, die aan de regie vroeg om eens in te zoomen op de fase.

De VAR heeft die optie niet. Een zoveelste lacune in het contract dat opgesteld is tussen de Pro League en Eleven. Twee weken geleden benadrukten ze bij het Referee Department nog eens dat ze niet in de onderhandelingen betrokken waren geweest en dat ze dus eigenlijk zonder meer afhangen van wat Eleven doorstuurt. Hetzelfde verhaal als met die cameraman in Gent die niet op tijd op zijn plaats was.

Nu goed, Verboomen had die fase zelf ook moeten zien en geen hulp van de VAR nodig gehad hebben. Hij stond er dicht genoeg bij. Maar dit is toch weer voer voor de kritikasters en geen reclame voor het al beschadigde imago van onze vaderlandse arbitrage.