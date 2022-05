Mats Rits verlaat Anderlecht op krukken en mist waarschijnlijk resterende Play-off wedstrijden: "Ziet er niet goed uit"

Mats Rits viel geblesseerd uit in de topper tegen Anderlecht. Hij verliet het stadion op krukken en zal waarschijnlijk niet meer in actie komen dit seizoen.

In minuut 27 verliet Mats Rits geblesseerd het veld. Zonder contact viel de middenvelder op de grond. Op het eerste zicht leek hij zijn knie te hebben verdraaid.

Coach Alfred Schreuder mist de komende wedstrijden een belangrijke pion. "Ik weet niet hoe erg de situatie met Rits is, we wachten af. Het voelde niet lekker in zijn knie, dat is geen goed teken. We hebben een bepaalde structuur van spelen en daarin is hij erg belangrijk. We zullen moeten aanpassen de komende wedstrijden."