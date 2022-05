Referee Department velt oordeel over strafschopfase met Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere werd in de partij van zondag door Lisandro Magallan in de rug geduwd.

Het was nog maar de derde minuut van het duel tussen paarswit en Club Brugge. De Ketelaere werd in de rug geduwd, toen hij de voorzet van Skov Olsen wilde binnen koppen.

Scheidsrechter Nathan Verboomen greep niet in en ook de VAR ondernam geen actie. Volgens het Referee Department ging de spelleiding daar in de fout en moest de bal op de stip. Magallan had bovendien geel verdiend.

“Het Professional Refereeing Department verwacht een VAR-interventie en een strafschop voor Club Brugge en een gele kaart voor de Anderlecht speler”, klinkt het.