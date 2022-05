🎥 Penalty voor Club Brugge? Scheidsrechter en VAR geven geen krimp

De Club Brugge-fans schreeuwden moord en brand op Twitter en waarschijnlijk hebben ze ook gelijk. Na drie minuten leek blauw-zwart alvast een penalty moeten krijgen hebben.

De Ketelaere rukte zich los van zijn verdedigers en ging de zestien in. Magallan gaf hem daarop een duw met beide handen in de rug. Ref Nathan Verboomen legde het spel even stil om de VAR de tijd te geven de fase te herbekijken, maar ook zij lieten gewoon doorspelen. Toch wel een fase met een serieus geurtje aan.