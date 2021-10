Raman schenkt Anderlecht verdiend punt tegen Club, dat profiteerde van een enorme blunder

Anderlecht leek lange tijd zichzelf weer in de voet te schieten: goal weggegeven na een blunder van Van Crombrugge en een handvol kansen de nek om gewrongen. Maar de inbreng van Benito Raman leverde hen een verdiend punt op tegen Club Brugge, dat nooit zijn niveau van tegen Leipzig haalde.

Jep, één van de leukere toppers van de laatste jaren. Anderlecht en Club Brugge wilden en konden alletwee voetballen. En dat leverde veel gevaar op rond de twee zestienmeters. Met Anderlecht dat de kansen opstapelde en... miste. Na 20 minuten had het 3-0 kunnen staan met kansen voor Verschaeren, Amuzu en Refaelov, maar het stond... 0-1.

Wat een blunder

Resultaat van dat doorgedreven uitvoetballen in de eigen zestien. Van Crombrugge kon een bal makkelijk wegtrappen, maar koos ervoor centraal in te spelen op Cullen. Maar het leer belandde pardoes in de voeten van Rits, die maar had binnen te trappen. Een blunder zoals je ze maar weinig ziet op dit niveau. Het enige excuus: hij had Rits niet zien aankomen achter de rug van Olsson.

© photonews

Club kon niet zijn spel van tegen Leipzig op de mat leggen, maar als je de goals zo cadeau krijgt... De verdediging van blauw-zwart leek bij momenten op gatenkaas, maar Verschaeren en Refaelov weigerden om de stand gelijk te trekken. Inefficiëntie vooraan en achteraan. Want eigenlijk speelde Anderlecht beter voetbal dan de landskampioen, maar Mignolet moest geen wereldreddingen uit zijn mouwen schudden. Van Crombrugge moest toch wel twee keer ingrijpen.

Raman supersub

Hetzelfde spelbeeld na de rust: Anderlecht dat probeerde en probeerde, maar er niet in slaagde een goal te maken. Een echte killer, dat zou echt een verschil maken bij dit Anderlecht. Zirkzee is dat niet, Verschaeren ook niet en Amuzu... Tja... Refaelov moest plaats maken voor Benito Raman, het jongen die het makkelijkst scoort bij paars-wit, maar op de bank beland is.

Of dat straks nog het geval zal zijn, is de vraag. Hij stond twee minuten op het veld toen hij Sobol afschudde en vanuit een moeilijke hoek de 1-1 maakte.