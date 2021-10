Vanaken geeft ruiterlijk toe: "Anderlecht was gewoon goed"

Hans Vanaken kon tegen Anderlecht zijn gebruikelijke spel niet ontwikkelen. Hij speelt meestal tussen de linies, maar de ruimte daartussen was er tegen Anderlecht niet. De aanvallende middenvelder kon ook toegeven dat de tegenstander het sterk had aangepakt.

Club Brugge wou na zijn Europese triomf de lijn doortrekken. "We kwamen om te winnen, maar een gelijkspel is terecht", gaf hij toe. "De tweede helft creëerden we weinig en we kwamen amper onder de druk van Anderlecht uit. We konden de juiste mensen niet in positie brengen. Die tweede helft was gewoon niet goed genoeg..."

Dat lag niet enkel aan Club, maar ook aan de manier van spelen van paars-wit. “Anderlecht voetbalde ook gewoon goed”, zei hij. “Ze zochten de ruimte in de rug van onze verdediging. Tijdens de rust hebben we daar op gehamerd, maar de tegentreffer valt op die manier. Daar moeten we scherper verdedigen. Als je het wedstrijdverloop ziet - het liep niet zó vlot - moesten we op een bepaald moment tevreden zijn met een punt. Al krijg je normaal gezien in het slot toch nog dat ene kansje.”