Is de flank de beste positie van Kamal Sowah? "Dat kan opgelost worden als Buchanan er is"

Kamal Sowah heeft al mooie dingen laten zien bij Club Brugge, maar tegen Anderlecht was hij onzichtbaar. De vraag achteraf luidde of de Ghanese recordaanwinst in het systeem van Philippe Clement wel het best tot zijn recht komt op de flank.

Sowah speelt als rechtsbuiten en deed dat ook bij OHL. Maar zou hij centraler meer tot zijn recht komen? Het is duidelijk dat Philippe Clement daar ook al aan gedacht heeft, maar... "Of dat zijn beste positie is? Op dit moment is het zijn beste positie voor het team", aldus de coach van blauw-zwart.

Clement heeft immers geen andere opties. "We hebben niemand anders op rechts. Dat kan in januari misschien opgelost worden als Tajon Buchanan (reeds gekocht door Club, maar hij werkt het seizoen in de VS af, nvdr.) er is. Dat is ook een echte rechtsbuiten, maar op dit moment moet Kamal spelen op de positie waar hij het team het meest kan helpen."