"Anderlecht mag zich niet meer wegsteken: zij doen mee voor de prijzen"

Anderlecht won zondag dan wel niet tegen Club Brugge (1-1), paars-wit maakte indruk met het geleverde spel. In die mate zelfs dat analist Marc Degryse meent dat Anderlecht dit seizoen al kan meedingen naar het allerhoogste.

"Voor het seizoen dacht ik dat POI halen een succes zou zijn voor Anderlecht", aldus Degryse in HLN. "Wegens weer vanaf nul moeten beginnen, weer een nieuw systeem, weer een hoop nieuwe spelers. Maar na de topper van zondag moet ik mijn mening een beetje herzien. Anderlecht heeft na zondag geen excuses meer om POI niét te halen."

"Anderlecht mag zich niet meer wegsteken. Als je deze kwaliteit kan brengen tegen Brugge, moeten ze tegen zichzelf zeggen: 'We are Anderlecht, we gaan voor het hoogste'", besluit Degryse. "Daarbij is het dubbel jammer dat het proces vertraging oploopt door het missen van Europees voetbal."