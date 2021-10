Mignolet wist nochtans dat Raman anders is: "Als er één is waar je dat niet moet bij doen..."

Bij negen van de tien spitsen had Simon Mignolet zondag de voorzet eruit gehaald. Maar laat nu Benito Raman niet voor de voorzet gekozen hebben en gewoon afgewerkt hebben in de kleine ruimte die Mignolet liet tussen zichzelf en de paal...

Mignolet gaf dat ook toe. "Ik verwachtte een voorzet", aldus Mignolet. "Als je dat bij één speler niet hoeft te doen, dan is het bij Raman wel. 't Is een beetje spijtig, maar in zulke gevallen heb ik er al veel de voorzet uitgehaald. Dat is geen gok, maar wel proberen de situatie zo goed mogelijk te lezen."

Een fout kon je het dus niet noemen, want Raman deed het slim en technisch bijzonder goed. "Als je zo anticipeert, kan je 80 procent van de voorzetten eruit halen, maar als de bal dan eens binnengaat is het wel 'klote'. Ik ben nu wel oud en wijs genoeg om daardoor te kijken."