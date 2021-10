Raman over zijn status als supersub en het omstreden lied van de fans: "Afgesloten hoofdstuk"

Benito Raman maakt het Vincent Kompany niet makkelijk. Of net wel? Als hij van de bank komt, heeft hij een onmiddellijke impact op een match. Maar die status van supersub zint hem niet echt.

Uiteraard wil Raman van bij het begin in de ploeg staan. Na zijn sterke invalbeurt in Oostende had hij ook een beloning verwacht, maar Kompany - die vooraan keuze genoeg heeft - koos voor Verschaeren naast Zirkzee. "Ik was ontgoocheld dat ik niet mocht starten", zei Raman. "Ik had het niet verwacht, maar de trainer moet nu eenmaal keuzes maken. 'Dan maar goed invallen', dacht ik."

En dat deed hij dus. Voor de tweede week op rij leverde een goal van hem een punt op. Direct daarna probeerde hij de fans duidelijk te maken dat ze mogen stoppen met het liedje (Alle boeren zijn homo's) dat ze zingen om hem te eren. Die mic drop was dus om te zeggen: 't is goed geweest. "Voor mij is dat een afgesloten hoofdstuk", aldus Raman. "De fans amuseren zich daarmee, maar dat is het verleden."