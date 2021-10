Kompany zag Anderlecht eindelijk "karakter tonen" en verdedigt Van Crombrugge: "Allerbelangrijkste is dat hij daarna fantastische prestatie neerzette"

Anderlecht kon zijn voet zeker naast Club Brugge zetten en mocht zelfs denken aan meer dan een punt. Vincent Kompany was - zoals altijd - nuchter in zijn analyse van de prestatie van zijn ploeg.

Het plan van Kompany werkte wel. De kansen die eruit volgden, bewezen dat. "We wisten dat ze een korte mandekking spelen over het hele veld. Dan moet je veel bewegen zonder bal en het spel verleggen. Maar ook vooral de runs maken in de diepte. Dat is gelukt en we hadden de kansen. Er zat meer in, maar dit is een goeie beurt voor het Belgische voetbal. Brugga had ook een paar goeie kansen. Wij konden wel meer volume brengen en we toonden karakter. Anderlecht heeft altijd al talent en techniek gehad, maar dat gemixt met karakter... Dat is een goed begin."

Maar uiteindelijk kon hij wel leven met de puntendeling, zeker na de vroege achterstand tegen een ploeg die in de Champions League al heel wat goeie commentaren kreeg. "Omdat we 0-1 achterstonden tegen de kapitaalkrachtigste ploeg van het land... We hebben uiteindelijk genoeg kansen gecreëerd om het verschil te maken, maar ik kan genoeg uit deze wedstrijd halen om vooruit te kijken."

Maar hij gaat dus ook niet op tafel springen. Zeker omdat er achteraan nog steeds fouten gemaakt worden. Die van Van Crombrugge was wel heel opvallend. "Er zijn voor een keeper veel manieren om in de fout te gaan. Een fout van een doelman kost meer dan van een aanvaller. Het allerbelangrijkste is dat hij daarna rechtstaat en een fantastische prestatie neerzet. Je kan hem ook kwijt zijn voor de hele wedstrijd. Maar ik ga nu niet euforisch doen dat we competitief waren tegen een ploeg met een zwaar programma. Maar er is progressie..."