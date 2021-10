Van Crombrugge verstopt zich niet: "Mijn schuld, maar gelukkig herpak ik me"

Hendrik Van Crombrugge, toch wel respect. Normaal gezien zendt Anderlecht een speler die een fout maakte achteraf niet naar de pers. Maar de kapitein van paars-wit ontliep de vragen niet.

Van Crombrugge trapte de bal recht in de voeten van Rits, die daaruit makkelijk scoorde. "Dat is een fout van mij. Na twee horizontale passes moet je het toch verder gaan zoeken en ik heb dat niet gedaan. Tegen een tegenstander als Brugge betaalt zich dat cash", zuchtte hij. "Gelukkig kon ik me herpakken met twee belangrijke reddingen die ons in de match houden. Bij een dubbele achterstand was het moeilijk geworden."

Het is wel niet de eerste keer dat Van Crombrugge zich laat verrassen dit seizoen. Zo zijn er nog een paar fases geweest die beter afliepen. "Dat hoort bij de job van doelman. Alle fouten zijn gevaarlijk. Als je dat niet kan accepteren heb je geen plaats op die positie", vindt het sluitstuk. "Is dat onrechtvaardig? Het is in ieder geval ondankbaar, maar het is zoals het is."

Zijn ploegmaats konden het wel plaatsen. "Dat is nooit een individuele fout, want als we Brugge zo hoog niet laten pressen, kan dat nooit gebeuren", aldus Benitro Raman.