Haalde Noa Lang zichzelf uit de match? Clement is duidelijk: "Dat moet hij afleren"

Het werd niet de match van Noa Lang. Hoe goed hij was tegen Leipzig en bijvoorbeeld Oostende, zo ongelukkig was hij tegen Anderlecht in zijn acties. Maar dat zal grotendeels aan zichzelf gelegen hebben, vond ook Philippe Clement.

Lang zijn acties slaagden niet, maar toch begon hij showpassjes uit te delen en liet zich enerveren door het publiek en de tegenstander. "Dat vind ik ook", knikte Philippe Clement achteraf op zijn persconferentie. "Kijk, het is en blijft een jonge speler, maar ik had hem daarover voor de match nog gesproken. (Kijkt naar Kompany) Vincent weet waar ik over spreek. Hij heeft het er de voorbije twee jaar ook over gehad. Het is een proces: je ziet jonge spelers beter worden en dan is er ineens een dag waarop al die lessen verdwijnen."

Lang vertrekt naar Oranje deze week, maar Clement wil het ook niet zomaar laten passeren. "We gaan dat na die internationale week ook aanhalen en bewijzen met beelden", zei hij nog. "Hij was te veel met zijn eigen spel bezig en dat is juist het verkeerde. Je moet blijven doen wat je moet doen. Als je alleen gefocust bent op je eigen spel, de ref of het publiek, dan verlies je je beste voetbal. Dat moet hij afleren."