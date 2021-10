Spelers Anderlecht en Club vragen refs om meer inlevingsvermogen: "Was nergens voor nodig"

Gedeelde verontwaardiging en we konden het wel ergens begrijpen. Wesley Hoedt en Noa Lang kregen het in de tweede helft even met elkaar aan de stok, maar de twee Nederlanders legden het snel bij. Toch kregen ze beiden geel.

Hoedt blokte Lang af aan de achterlijn, maar kreeg nog een duw van zijn landgenoot. Daarna ging hij verhaal halen en zette zich neus tegen neus met de aanvaller van Club Brugge. Lawrence Visser floot en de twee spelers gaven elkaar een hand en zelfs een knuffel. Maar Visser trok toch nog geel voor beiden.

"Het is teleurstellend dat hij geel gaf. Ok, het was onze schuld, maar het akkefietje was al weg. Bij zo'n match hoort passie. Zolang het fair blijft, is er geen probleem. Dat moet de scheids toch ook af en toe toepassen. Noa is een hele goeie speler en ik wens hem het beste toe. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren in een match en geel was nergens voor nodig", aldus Hoedt.