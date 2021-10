Drop that mic, Benito: "Er zat sowieso meer in"

Benito Raman loslaten op een veld is hetzelfde als een brok passie erin smijten. Daar rekende Vincent Kompany ook op. Twee minuten later rendeerde dat al.

Raman was slimmer dan Sobol en Mignolet en scoorde een heel mooi doelpunt. "Ik was ingekomen om die runs te maken. Ik heb dat geprobeerd en het heeft geloond", grijnsde Raman, die ook met de nodige humor vierde. Het omstreden lied dat de fans zingen elke keer hij op het veld staat, is intussen wel gekend. Hij vierde door met een microfoon naar de kant te rennen en dan een mic drop te doen.

Maar Anderlecht had er meer kunnen mee doen. "We wisten hoe Brugge speelde en hebben dat goed uitgebuit. We hebben echter niet genoeg gescoord. Als we die fout (de inspeelpass van Van Crombrugge, nvdr.) in het begin niet maken, winnen we hier. Dat is jammer. Maar Hendrik houdt ons ook recht op een paar fases. Er zat sowieso meer in. Op training vliegen die ballen wel binnen, maar op wedstrijd is het anders."

Raman scoorde voor de tweede keer op rij de gelijkmaker na een invalbeurt. "Ik ben stilaan naar mijn beste vorm aan het groeien. Als ik twintig minuten mag invallen en elke keer scoor, ben ik blij." Al hebben we daar onze twijfels bij.