Competitieleider geraakt niet voorbij Eupen en... Genk mag VAR bedanken voor dat punt

KRC Genk is er vanavond niet in geslaagd om te winnen Am Kehrweg. Het werd 1-1 in de Oostkantons. En daar moeten vooral de Limburgers blij om zijn.

De eindstand stond na amper een halfuurtje voetballen al op het scorebord. Joseph Paintsil had KRC Genk - al moet het gezegd: de leider was allesbehalve overtuigend - op voorsprong gebracht, maar Stef Peeters zorgde van op elf meter voor de 1-1. Stef Peeters De betere kansen waren na de rust voor de Smurfen, maar Bilal El Khannous en Ally Samatta slaagden er niet in om te scoren. Voor de volledigheid: het was voor Genk de eerste wedstrijd sinds het vertrek van Paul Onuachu. De boomlange Nigeriaan verkaste gisteren naar Southampton FC. Zo'n twintig minuten voor affluiten leken de Panda's voor het winnende doelpunt te zorgen. Al was dat zonder de VAR gerekend. Boris Lambert kopte een voorzet binnen, maar het doelpunt werd teruggefloten. Smail Prevljak stond dan wel nipt buitenspel, maar... hij nam niét deel aan het spel. Stevig aan de leiding Het puntenverlies is allesbehalve een probleem voor Genk. De Limburgers staan nog steeds heel comfortabel aan de leiding. Union SG volgt op zeven punten, terwijl de kloof met Antwerp FC zelfs al dertien punten bedraagt. Eupen kampeert net boven de degradatiestreep.