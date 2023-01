Dit was qua niveau ook echt een degradatietopper: Anderlecht haalt het wel dankzij goal Stroeykens

De match die moest gewonnen worden... Anderlecht heeft andermaal een heel moeilijke wedstrijd gespeeld, maar deze konden ze wel winnend afsluiten. In een match die van niveau niet om over naar huis te schrijven was, maakte aanwinst Dreyer het verschil met een assist, binnengetrapt door Stroeykens.