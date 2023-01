Degryse ziet evolutie bij Anderlecht: "Verbeke en ook Vandenhaute zijn nu verleden tijd"

Even ademhalen, dat kan RSC Anderlecht na de zege tegen Seraing. Maar er ligt heel veel werk op tafel.

Een nederlaag tegen Seraing zou pas echt de bodem geweest zijn, maar veel tijd om op de lauweren te rusten is er niet voor RSC Anderlecht. Vooral een nieuwe spits vinden ter vervanging van Silva is een absolute prioriteit.

“Ik ben benieuwd hoe Fredberg zijn sportieve macht gaat invullen. Peter Verbeke en ik denk ook Vandenhaute zijn nu verleden tijd. Anderlecht heeft nog een dikke week tijd om één à twee goede spitsen te halen”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Je kan de rest van de competitie niet alleen met Raman of Stroeykens als alternatief afwerken. Dreyers mag op een behoorlijk basisdebuut terugblikken, maar hij lijkt me hetzelfde type als Verschaeren, Stroeykens of Amuzu: dribbelvaardig met goeie voeten.”