Dreyer een eerste keer beslissend voor Anderlecht: "Moeilijk op dat veld, maar dit is een betere competitie dan de Deense"

Anders Dreyer heeft zijn eerste negentig minuten gespeeld voor Anderlecht, zijn eerste volledige match sinds november. Niet meteen op zijn favoriete veld, maar hij toonde wel al meteen ploeggeest: "Mijn prestatie was niet belangrijk, de drie punten wel."

Dreyer komt uit de Deense competitie, waar ze allemaal op kunstgrasvelden spelen. Het terrein in Seraing was iets heel anders. Na vijf minuten werd het herleid tot een hoop putten en hobbels. "Het waren moeilijke omstandigheden, maar we wilden vandaag enkel de drie punten. Hoe, dat maakte niet uit. We hebben ze en nu wordt het een fijne rit naar huis. Voor de match leek het veld nog goed te liggen, maar je moet er nu eens naar kijken. Dat gebeurt natuurlijk bij deze weersomstandigheden. We hebben ervoor gevochten en toonden dat we het meer wilden."

Met een assist heeft hij ook gedaan waarvoor Anderlecht hem haalde: beslissend zijn. "Dat is leuk natuurlijk. Mario moest hem enkel nog binnentikken. De bal van Murillo was perfect en ik raak hem net voldoende om voorbij de keeper te gaan. Ik kom graag in die positie en ik ben blij dat het gelukt is. Er is toch al een klik met de rest van de spelers en dat gaat nog beter worden. Ik vind het een goeie competitie in België, beter dan de Deense."