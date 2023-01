Riemer kan weer bouwen na zege tegen Seraing: "We hebben schouder aan schouder gestaan"

De vreugde bij Anderlecht na de winst in Seraing was een beetje contradictorisch met de status die de club over de decennia opbouwde. Maar in de huidige omstandigheden kunnen we het natuurlijk begrijpen.

Brian Riemer ging uit zijn dak en ging feesten met de fans. Een zucht van opluchting na de uppercut die Zulte Waregem uitdeelde, was niet ver weg. "We hebben schouder tegen schouder gestaan vandaag en dat wil ik zien. Dat is belangrijk in het opbouwen van dit team. Door de omstandigheden moesten we ook directer voetballen. Kleine passjes door de linies, dat ging niet. We moesten de bal achter de verdediging droppen. Niet wat ik wil zien, maar heb je dit veld gezien? Dit was een goeie overwinning en ik ben er blij mee", aldus Riemer.

De Deen benadrukt dus het positieve. "Als we gewonnen hadden van Zulte Waregem, wat we altijd hadden moeten doen, hadden we een gemiddelde van twee punten sinds ik hier ben. En dat was goed geweest. Eén van onze jonge gasten besliste de match en Anders (Dreyer) zorgde voor de assist. We hebben nog niet de beste Dreyer gezien, want dit zijn niet zijn omstandigheden om in te voetballen."

Ook over Killian Sardella had Riemer nog iets te zeggen. "Ik weet wat ik van hem kan verwachten. Vandaag hadden we een meer verdedigend ingestelde back nodig en dat doet Killian heel goed. N'Diaye is aanvallend dan weer sterker. Ik kijk welk profiel we voor welke match nodig hebben. Daarom heb ik ook al een paar keer gewisseld."