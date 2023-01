Brian Riemer looft gedrag Jesper Fredberg: "Het is enorm belangrijk"

RSC Anderlecht won van Seraing in de Jupiler Pro League. Reden voor een klein feestje, ook bij Jesper Fredberg.

Elke vorm van goed nieuws is momenteel welkom bij Anderlecht. De overwinning tegen Seraing werd dan ook onthaald als een landstitel. Zeker bij Jesper Fredberg, die heel dicht bij alles en iedereen probeert te staan.

Zo reist de CEO Sports mee met de spelersbus, maar was hij achteraf ook op het veld te zien om samen met de supporters de overwinning te vieren. Iets wat Peter Verbeke niet deed.

Trainer Brian Riemer is blij met wat Fredberg doet. “Ik vind het super dat hij zijn rol zo opneemt, maar het gaat hier niet over Riemer, Fredberg of Vertonghen, maar over de club Anderlecht. Het is enorm belangrijk dat mensen zo'n grote betrokkenheid tonen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.