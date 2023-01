Nog veel beweging deze week bij Anderlecht: "Twee-drie versterkingen en er zullen nog jongens vertrekken"

Het wordt nog een drukke week in Anderlecht. De club heeft versterkingen nodig en die zullen er ook komen. Brian Riemer lichtte na de match tegen Seraing een tipje van de sluier op.

Er zullen deze week nog jongens aankomen in Neerpede, zoveel is duidelijk. "We willen op twee-drie posities graag versterking", aldus de trainer van Anderlecht. Een spits, zoveel is duidelijk, maar ook een verdediger is welkom. "Ja, ik zou er graag een verdediger bij hebben", gaf Riemer toe. "We zitten op die positie niet echt dik."

Ook aan uitgaande kant mag er nog iets verwacht worden. Riemer kreeg de vraag of Adrien Trebel, zondag op de bank, één van de spelers is die mag vertrekken. Er moet immers ook geld binnenkomen om de inkomende transfers te bekostigen. "We zijn nu bezig het team te bouwen. Ik spreek nu niet over Trebel, maar er zijn inderdaad jongens die deze winter nog kunnen vertrekken."

Naar wat we horen is ook Julien Duranville één van de spelers die deze winter kan vertrekken. Aangezien hij niet wil bijtekenen wil Anderlecht wel nog een deftige transferprijs voor. Nog veel beweging verwacht dus...