Stroeykens scoort "belangrijkste goal voor Anderlecht": "De problemen zijn nog niet opgelost"

Mario Stroeykens heeft Anderlecht de winst bezorgd tegen Seraing. Zijn derde goal dit seizoen nadat hij er twee tegen KV Mechelen inlapte. "Maar dit was wel mijn belangrijkste", stelde hij duidelijk.

Stroeykens is een spits of hangende spits qua opleiding, maar heeft intussen al op alle posities moeten spelen. "Er wordt me dikwijls gevraagd wat mijn beste positie is en ik heb er geen antwoord op. Ik voel me op beide posities wel goed. Ik speel eigenlijk wel graag centraal. Ik kwam eerst niet veel aan de bal, want door het veld vonden we elkaar niet zo goed. Maar tegen het einde kwam iedereen beter in de match."

Stroeykens is voorlopig geen veelscorer, maar hij is nog steeds maar 18 en heeft nog geen lange periode mogen blijven staan. In deze moeilijke situatie moet hij ook mee de kar trekken. "De problemen opgelost? Dat zal ik niet zeggen, we bekijken wedstrijd per wedstrijd en zullen zien hoe ver we geraken”, zei hij nog.