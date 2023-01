Van der Elst over Fredberg: "Dat vind ik erover, gaat heel erg ver"

Jesper Fredberg is de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht. Hij heeft heel wat werk op stapel en is ook een opvallend figuur te noemen. Hij is heel aanwezig bij paars-wit en was na de wedstrijd op het veld te zien.

In Duitsland en Denemarken is dat wel vaker schering en inslag, maar naar Belgische normen is het vreemd om een technisch directeur samen met de spelers te zien vieren na een overwinning, zoals Fredberg deed na de 0-1 in Seraing. Heel erg ver “Je moet daar dan natuurlijk ook gaan staan als je wedstrijden zou verliezen. Dan moet hij ook meegaan naar de supporters. Het niet alleen doet als je wint”, aldus Franky Van der Elst over Fredberg in Extra Time. “Ik las ook van Peter Vandenbempt dat hij ook in verbinding zou staan met de bank en de videoanalisten. Dat vind ik er dan toch wel weer een beetje over. Dat gaat toch echt wel heel erg ver.”