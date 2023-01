Nilsson kopt Union naar de overwinning tegen OH Leuven

Union kreeg op de 22ste speeldag bezoek van OH Leuven. Beide ploegen wisten hun laatste wedstrijd niet verder te komen dan een gelijkspel. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden tussen twee ploegen met ambities.

Karel Geraerts, de coach van Union, kon vandaag geen beroep doen op de diensten van topschutter Dante Vanzeir, die dicht bij een transfer staat naar New York Red Bull. Hij was net als Siebe Van der Heyden en Dennis Eckert Ayensa nog geblesseerd. Bij de bezoekers uit Leuven waren Mathieu Maertens en Mario González nog buiten strijd. Ook op de geschorste Hamza Mendyl kon coach Marc Brys niet rekenen.

Na enkele minuten gaven de bezoekers uit Leuven al een serieuze waarschuwing aan Union. Een hoekschop werd door Patris knap richting doel gekopt, maar Moris wist de bal met een knappe kattensprong over zijn doel te tikken. Niet veel later was Boniface aan de overzijde dicht bij een doelpunt na een hoekschop die was blijven hangen, maar zijn inzet werd een metertje voor de lijn gekeerd. Nadien nam de thuisploeg stilletjes aan het spel over. Union speelde voor het overgrote deel van de eerste helft op de helft van de bezoekers, maar hun kansen afwerken lukte niet. OHL kon wel enkele keren gevaarlijk tegenprikken, maar ook zij wisten niet voorbij Moris te geraken. Beide coaches moesten dus tijdens de rust op zoek naar een manier om de ban alsnog te breken.

Bij de start van de tweede helft voelden beide coaches zich nog niet genoodzaakt om in te grijpen en zo begonnen we met dezelfde 22 spelers als in de eerste helft. Boniface, die ook in de eerste helft al voor het nodige gevaar zorgde kon al na amper een minuut op doel besluiten, maar kon Cojocaru niet kloppen. Adingra, die ook in de eerste helft zijn gewoonlijke niveau niet wist te halen, leed in het begin van de tweede helft pijnlijk balverlies en zo luidde hij een aanval in voor de bezoekers. Patris legde de bal goed af voor Thorsteinsson, maar hij trapte net naast. Zo begon de tweede helft net als de eerste met doelgevaar langs beide kanten.

Adingra was dan ook de eerste die iets over het uur het veld verliet. Loïc Lapoussin mocht hem komen vervangen. Union bleef de gevaarlijkste ploeg, maar Cojocaru moest geen heldendaden verrichten om de brilscore op het scorebord te houden. Uitgerekend Lapoussin zorgt twaalf minuten voor tijd voor het openingsdoelpunt van de wedstrijd. De linkerflankaanvaller zette de bal perfect voor. Nilsson kwam goed ingelopen en deed wat hij moest doen: de bal tegen de netten koppen. Een zucht ging door het stadion, eindelijk wisten ze de netten te doen trillen.

Leuven is nog dicht bij de gelijkmaker, maar de bal strandt op de lat

In de slotfase kwam OH Leuven na een sterke periode van Union opnieuw opzetten. Een hoekschop werd door Patris tegen de lat gekopt. Zo konden de Union Bhoys opgelucht ademhalen. Het was al de tweede keer in deze wedstrijd dat Patris zijn inzet tegen het doelhout zag stranden, ongelukkig dus voor het Leuvense jeugdproduct. Hij was de meest bedrijvige man bij de bezoekers. Union had moeite met hem op de rechterflank. Toch wou het niet meer baten voor de bezoekers en zo houdt Union de drie punten in het Dudenpark. De druk ligt dus opnieuw bij de koploper in de Jupiler Pro League, KRC Genk.