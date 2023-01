Marc Brys is duidelijk na nederlaag op Union: "Ik mag hopen dat er versterking op komst is"

Marc Brys ging gisteren met het kleinste verschil onderuit op bezoek bij Union. De ervaren coach hoopt deze winter op nog enkele versterkingen voor zijn kern.

"Het eerste kwartier werden we geconfronteerd met een heel scherp en een positief agressieve tegenstander. Het was toen vooral zaak om stand te houden. Het lukte ons om die periode door te komen en daarna creëerden we zelf enkele goede kansen. Gaandeweg toonden we meer durf en hadden we ook meer balbezit", begint Marc Brys, de coach van OH Leuven, aan zijn analyse na de wedstrijd op het veld tegen Union. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld binnen onze mogelijkheden. We hebben getracht een doelpunt te maken, maar die viel dan toch aan de andere kant. Jammer, ik denk dat we meer verdienden als je het totaalbeeld van de wedstrijd bekijkt. Het is nog maar eens een ontgoocheling. Dat begint een herkenbaar gevoel te worden voor ons", voegde Brys er nog aan toe.

Dat het de bezoekers uit Leuven niet lukte om een doelpunt te maken is niet verwonderlijk. Ze konden namelijk geen beroep doen op hun topschutter Mario González, die nog in de lappenmand ligt. "Ik mag hopen dat er versterking op komst is", maakt Brys duidelijk. "Er zijn ondertussen al enkele spelers vertrokken en we zitten met een langdurig gekwetste. Verder missen we nu ook al twee weken onze topscoorder. Dat wil niet zeggen dat zijn vervanger slecht gespeeld heeft, maar we zijn zoekende om ons te versterken op enkele posities", legde Brys verder uit. "Ewoud Pletinckx speelt nu al vier-vijf wedstrijden zonder te trainen. De wedstrijden vallen wel snel na elkaar, maar dat is niet gezond voor zijn lichaam. Hij is een intelligente jongen en dan is het een kwestie van goed te communiceren wat kan en wat niet kan. Voorlopig is het Ewoud steeds gelukt en ik denk dat Mario (González) ook de juiste beslissing genomen heeft om nu niet te spelen", besloot de coach van OHL.