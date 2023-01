Karel Geraerts over matchwinnaar Nilsson: "Was sowieso van plan om hem meer kansen te geven"

Union SG won van OH Leuven met het kleinste verschil na een doelpunt van invaller Gustaf Nilsson.

Nilsson beleeft geen gemakkelijk seizoen bij Union SG. “Gustaf is lang geblesseerd geweest en heeft al enorm veel pech gehad”, zegt trainer Karel Geraerts in Het Nieuwsblad. “Maar ik was sowieso van plan om hem meer kansen te geven.”

Ondanks zijn doelpunt zat Nilsson niet echt in de wedstrijd. “Hij is nu al anderhalve maand fit en kan nu steeds met de groep meetrainen. Hij toont dat hij op de juiste plaats kan staan, al is hij meer dan een pure afwerker. Hij weegt enorm op een verdediging en denkt constant mee.”

“Hij ontwikkelt zich goed en is zich ook aan het aanpassen aan het Belgisch voetbal. Ik ben blij dat hij tegen Leuven opnieuw kon scoren: het was een belangrijk doelpunt, nadien konden we de wedstrijd uitspelen zonder gevaar.”