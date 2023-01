Senne Lynen na felbevochten zege tegen OH Leuven: "Ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren vooraleer we zouden scoren"

Na het gelijke spel op het veld van Cercle Brugge kon Union vandaag opnieuw winnen. OH Luiven ging met 1-0 onderuit in het Dudenpark. Een belangrijke zege dus voor Senne Lynen en zijn ploeggenoten.

Na het gelijkspel op het veld van Cercle Brugge was er vandaag wel wat druk op de wedstrijd van Union. OH Leuven moest voor de bijl als ze in het spoor wouden blijven van de leider in onze competitie, KRC Genk. Uiteindelijk wisten ze de wedstrijd in het slotkwartier naar zich toe te trekken na een doelpunt van Nilsson. "We hebben een ploeg dat het niet gewoon is om punten te verliezen. Na de wedstrijd op Cercle Brugge voelde je echt in de groep dat de wil er was om opnieuw te winnen. Het was absoluut niet eenvoudig vandaag, maar ik ben toch blij dat we uiteindelijk wisten te winnen", vertelde Senne Lynen na de partij.

Vorig seizoen viel Senne Lynen al begin oktober uit met een zware blessure voor de rest van het seizoen, maar dit seizoen is hij een vaste waarde in de basiself van Karel Geraerts. De 23-jarige middenvelder beseft maar al te goed dat ondanks de overwinning de bezoekers uit Leuven er vandaag heel dichtbij waren om een puntje mee naar huis te nemen: "Het was een felbevochten zege. In zo'n wedstrijd is het vaak de ploeg die eerst scoort dat ook met de overwinning zal gaan lopen. Het klopt inderdaad dat ze twee keer heel dicht bij een doelpunt waren, maar dat is ook een beetje hun spel. Ze probeerden ons uit onze tent te lokken en wij zijn een ploeg die net houdt van hoge pressing. Ik ben heel blij dat we uiteindelijk toch het winnende doelpunt wisten te maken".

In zo'n wedstrijd is het vaak de ploeg die eerst scoort dat ook met de overwinning zal gaan lopen

Op het winnende doelpunt was het welgeteld 77 minuten wachten. Invaller Lapoussin zette de bal perfect voor en zo kon de grote spits Nilsson van dichtbij de 1-0 eindstand tegen de netten koppen. "We begonnen goed aan de wedstrijd volgens mij. Het eerste half uur waren we de baas en creëerden we redelijk wat kansen, dus ik had zeker en vast niet gedacht dat het zo lang zou duren vooraleer we zouden scoren. We hameren er steeds op om de eerste kans meteen binnen te schieten, maar dat lukte vandaag spijtig genoeg niet", besloot de middenvelder van Union.