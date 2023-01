Karel Geraerts licht keuze voor Adingra toe: "Ik heb twee zeer goede spelers die aan de linkerkant kunnen spelen en vandaag koos ik voor hem"

Karel Geraerts wist gisterenavond met Union de drie punten thuis te houden tegen OH Leuven. Invaller Lapoussin brak met zijn knappe assist de wedstrijd open.

Karel Geraerts koos gisteren bij de aftrap om met Simon Adingra te starten op de linkerflank. De 21-jarige Ivoriaan kende echter een lastige wedstrijd tegen OH Leuven en werd na 65 minuten naar de kant gehaald. Zijn vervanger, Loïc Lapoussin, had slechts twaalf minuten nodig om de wedstrijd open te breken. Met een prachtige voorzet richting Nilsson wist hij Union langszij te brengen in de moeilijke wedstrijd. "Het team is erg belangrijk voor mij. Ik ben zeer tevreden over Adingra en wat hij al heeft laten zien sinds hij hier is. Ik heb twee zeer goede spelers die aan de linkerkant kunnen spelen en vandaag koos ik voor hem", legt Geraerts uit op de persconferentie na de wedstrijd.

Loïc Lapoussin, die vorig jaar een vaste waarde was in de basiself van Felice Mazzú, moest zich gisterenavond tevreden stellen met een plekje op de bank. Dit seizoen stond hij slechts in 64% van de wedstrijden in de Jupiler Pro League in de basiself van Karel Geraerts. Toch ziet de coach van Union daar geen probleem in. "De concurrentie drijft hen en daarbovenop het hele team. Het is aan mij om deze situatie te managen. Ik ben een eerlijke, open en duidelijke coach, en zeker tegen Adingra en Lapoussin. Ik zie daar dus niet echt een probleem in. Het kan ook gebeuren dat ze binnenkort eens allebei aan de aftrap verschijnen", besloot de coach van Union op de persconferentie na de wedstrijd.