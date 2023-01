Matchwinnaar Gustaf Nilsson: "Elke keer dat ik de kans krijg om te spelen wil ik het goed doen en doelpunten maken"

Union ontving gisterenavond OH Leuven in het Dudenpark. De Zweedse spits Gustaf Nilsson brak in de 77ste minuut de ban en zorgde ervoor dat de drie punten in Brussel bleven.

Het was lang knokken voor Union gisterenavond in het Dudenpark. De Unionisten moesten echt het onderste uit de kan halen om de drie punten thuis te houden tegen OH Leuven. Uiteindelijk kwam in de 77ste minuut eindelijk het verlossende doelpunt voor de thuisploeg. Gustaf Nilsson kopte een voorzet van Loïc Lapoussin onhoudbaar tegen de netten. "Het was een zeer goede voorzet van Loïc en ik moest er enkel mijn hoofd nog tegen zetten. Ik probeer altijd aanwezig te zijn in de zestien en klaar te zijn wanneer er zich kansen aandienen", beschreef de Zweedse spits zijn winnende doelpunt.

Nu Dante Vanzeir in de lappenmand ligt en het er meer en meer begint op te lijken dat hij deze winter nog zal vertrekken naar New York Red Bulls verscheen Gustaf Nilsson voor de derde keer aan de aftrap bij Union dit seizoen in de competitie. "Voor mij is het zeer belangrijk dat ik regelmatig kan spelen. Het is moeilijk als ik op de bank start en slechts voor twintig minuten mag invallen om echt mijn stempel te kunnen drukken. Ik start nu regelmatiger in de basis en ik probeer er alles aan te doen om de kansen die ik krijg te grijpen. Wat er met Dante (Vanzeir) zal gebeuren, dat weet ik niet. Ik ben blij dat ik bij Union speel. Het is een geweldige club met geweldige fans en we spelen mooi voetbal, dus elke keer dat ik de kans krijg om te spelen wil ik het goed doen en doelpunten maken", besloot de 25-jarige spits van Union.