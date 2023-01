Gent boekt door erg strenge VAR makkelijke zege tegen tien Kanaries en gaat voorbij Club Brugge naar top-4

KAA Gent kon door nieuw puntenverlies van Club Brugge de top-4 binnenkomen. Dan moest het wel de volle buit pakken op bezoek bij STVV.

Gianni Bruno begon tegen zijn ex-club op de bank, terwijl STVV het zonder Leistner moest stellen. Bij AA Gent koos Hein Vanhaezebrouck voor Torunarigha en Hjulsager in plaats van Castro-Montes en Fofana in een belangrijk duel met oog op de play-offs.

Na een kwartier kreeg de wedstrijd een bizarre wending. Bij een dribbel schoot het been van Koita uit op het been van Hong. Die kermde van de pijn, Verboomen moest naar het scherm gaan kijken van de VAR en kwam met een bijzonder strenge rode kaart.

VAR heel erg streng

Match zo eigenlijk gespeeld, want met een mannetje minder konden De Kanaries nooit nog voet aan grond krijgen. Het was wachten op doelpunten en op het halfuur kon Salah met een afstandschot er 0-1 van gaan maken.

© photonews

© photonews

Nog voor de pauze was de match helemaal gespeeld met een harde rake kopslag van Hugo Cuypers. Hij werd deze week nog op de korrel genomen door zijn coach, maar antwoordde dus meteen op het veld met een prima prestatie.

Nooit een match

Na de pauze kon hij van dichtbij ook nog de 0-3 maken, door de rebound na een afgeblokt schot van Piatkowski tegen de touwen te rammen. Een wedstrijd die er nooit eentje was, werd er zo mogelijk nog veel minder eentje.

Het tempo zakte helemaal in, op geen enkel moment maakte STVV aanspraak op een doelpunt. Kansloos, door de omstandigheden natuurlijk ook een beetje. De Buffalo's zullen er niet om malen: door de overwinning springen ze over Club Bruggen en pakken ze een plekje in de top-4 van het klassement.

© photonews