Rode kaart Koita blijft gemoederen beroeren: "Pure voetbalactie herleid tot brutaliteit"

Op de rode kaart die Koita van STVV kreeg tegen AA Gent blijven maar reacties komen.

Sporza-commentator Stef Wijnants zag dat de rode kaart het hele stadion op zijn kop zette. “Iedereen was tevreden met een gele kaart, want er was geen enkele intentie om de man te spelen in de uitvoering van een dribbel”, klinkt het op Sporza.

Koita gleed bij de actie weg. “Waarom moet er dan een VAR vanuit Tubeke tussenbeide komen op een pure voetbalactie? Nathan Verboomen gaat dan als een platte vijg gewoon mee in dat verhaal. Na vijf seconden trok hij een gele kaart. Hij stond er met zijn neus op. Er wordt alleen nog vanuit het boek aan reglementen gedaan.”

“De VAR kijkt alleen naar de foto. Als die op het juiste moment geklikt is zie je de voet op het been staan. Een pure voetbalactie wordt tot een brutaliteit herleid, een compleet verkeerde inschatting. Dat maakte de wedstrijd volledig kapot.”