Hugo Cuypers reageert op kritiek Vanhaezebrouck met twee goals, speler én coach reageren

Hugo Cuypers werd eerder deze week flink geprikkeld door Hein Vanhaezebrouck op diens persconferentie. En de spits reageerde met de voeten (en het hoofd) door twee keer te scoren op bezoek bij STVV.

"Het heeft geen invloed gehad wat de coach heeft gezegd vooraf", aldus Hugo Cuypers in een reactie na de 0-3 op Stayen. "Ik ben ook streng voor mezelf en tegen Charleroi was het een mindere wedstrijd van mij. Die kritiek was positief bedoeld, we hebben erover gepraat."

"Ik probeer altijd mijn uiterste best te doen, dat lukte deze keer wel aardig. Topschutter? Dan ben ik het team aan het helpen en dan draait het team goed. Hoe meer ik scoor, hoe beter het team draait."

Kapstok

Ook Hein Vanhaezebrouck was tevreden: "Of hij iets gedaan heeft met mijn opmerkingen? Hij heeft twee keer gescoord en het waren knappe doelpunten, maar dat heeft niets te maken met mijn bemerkingen."

"We hebben met hem en met de groep alles besproken en er zijn ook door Hugo elementen aangehaald. Hij heeft nu een kapstok om de juiste keuzes te maken op een makkelijker manier."