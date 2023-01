Gumienny over rood van Koita: "Scheidsrechters en VAR's zijn de pedalen compleet kwijt"

Na een kwartier spelen in de match tussen STVV en AA Gent kreeg Aboubakary Koita een rode kaart.

Op aangeven van de VAR werd Koita van het veld gestuurd. “Koita schuift uit tijdens zijn dribbel en komt ongelukkig op de enkel van de tegenstrever terecht. Er was geen kracht, geen intensiteit of gestrekt been. Niet op de voet, de enkel of erboven”, zegt Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg.

Zelfs Hein Vanhaezebrouck zag geen rood in de fase. Er gebeurden dit weekend veel ergere fouten die geen rood kregen. “Als je die rode kaart dan vergelijkt met de gele kaart van Union-speler Burgess - waar al die elementen wél aanwezig waren - dan is dit een lachertje.”

Ook de procedures met refs en VAR’s laten het afweten. “Dit is geen clear error van Nathan Verboomen en bijgevolg mag er geen VAR-interventie zijn. Onze scheidsrechters en VAR's zijn de pedalen compleet kwijt.”