KV Mechelen heeft nog wat meer ademruimte na aangenaam kijkstuk met vijf doelpunten

Ademruimte, daar was KV Mechelen naar op zoek en die heeft het nu ook alsmaar meer. Kortrijk wou die ook wel, maar de Kerels blijven nog meer betrokken in de spannende degradatiestrijd.

De thuisploeg was van bij de aftrap duidelijk het meest bedrijvig, alleen stokten de Mechelse aanvallen vaak aan het strafschopgebied van de tegenstander. Zo werd het een eerste halfuur zonder kansen en bij de eerste tegenprik die naam waardig stond het 0-1. Na een Mechels schot op doel schakelde KVK snel om: Gueye gaf mee, De Neve rondde af.

Mechelen liet de armen niet zakken, integendeel. Mrabti opende knap op Storm, die handig gebruik maakte van de ruimte. Naar binnen komen en uithalen: de linkerflankspeler was nog eens succesvol met zijn gekende recept. In de slotseconden van de eerste helft was de situatie helemaal omgebogen, na een fraaie aanval van KVM. Voorzet Hairemans, prima kopbal Mrabti: dan toch nog het verschil gemaakt op slag van rust.

Mogelijk had Storck zijn troepen de nodige peptalk gegeven tijdens de rust en de KVK-coach bracht met Kadri ook een kwaliteitsinjectie. Na een afvallende bal jaagde de Algerijn de 2-2 tegen de netten: de andere intenties die KVK tentoon spreidde beloond met een doelpunt.

KV Mechelen wist dus wat gedaan en talmde ook niet om met een nieuw offensief op de proppen te komen. Eerst een dubbele reuzenkans voor Hairemans en Da Cruz. Die eerste zag zijn poging van dichtbij met de voet gered door Vandenberghe, Da Cruz zijn kopbal van de lijn gehaald door Watanabe. Storm trof van net buiten de kleine rechthoek de paal.

De aanhouder wint echter: met zijn laatste inspanning kon Storm Ngoy bedienen, de invaller schoof de verdiende 3-2 in doel. Het was zo toch nog een aangenaam kijkstuk geworden, eentje waarbij KVM aan het langste eind trok. Het heeft nu vijf punten voor op de degradatieplaatsen, met in principe nog drie punten erbij van de match in Charleroi. KVK zit slechts één punt boven de degradatiezone.