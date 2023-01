De Neve luistert basisplek bij KVK op met doelpunt en ziet vijf degradatiekandidaten: "Tegen die ploegen zeker winnen"

De eerste basisplek voor Dion De Neve bij KVK was zaterdagavond een feit. Een eerste doelpunt in de competitie kwam er meteen ook bij. Dat leverde wel geen punten op.

"De ontlading bij mijn doelpunt was wel groot", bekent De Neve, die het na zijn overstap van bij Zulte Waregem voorlopig moest stellen met vijf invalbeurten in de competitie. "Na moeilijke maanden had ik mijn eerste basisplaats beet en ik ben wel blij met mijn doelpunt."

Dat leek ook een potentieel cruciaal gegeven in de wedstrijd bij KV Mechelen. "Zeker omdat we niet zo goed in de wedstrijd zaten en we scoren dan op counter 0-1. Ik denk wel dat dat belangrijk was, maar de 1-1 volgde al snel. De 2-1 op slag van rust was zuur, maar we zijn goed en fris uit de kleedkamers gekomen en hebben dan snel 2-2 gemaakt."

Niet doorgeduwd na 2-2

Dat was de fase in de wedstrijd waarin KVK het laken naar zich toe had kunnen trekken. "Op dat moment zaten we goed in de wedstrijd, invaller Kadri bracht aanvallend veel bij. Dan moesten we doorduwen. Dat hebben we niet gedaan, het lukte niet."

Na dit resultaat lijkt KVM veilig en alle teams die onder de Mechelaars staan moeten het dan maar uitmaken in de strijd om het behoud. Toch? "Het zal gaan tussen Seraing, Zulte Waregem, Oostende, Eupen en onszelf. Het is heel belangrijk om de wedstrijden tegen die ploegen zeker te winnen en punten te pakken waar we punten kunnen pakken."