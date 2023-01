Zwaar verdict voor Steven Defour: "Schorsing van minstens vijf weken"

Steven Defour kreeg na de wedstrijd tegen KV Kortrijk een rode kaart. Volgens Serge Gumienny wacht hem een lange schorsing.

Voor ex-scheidsrechter Serge Gumienny was de rode kaart van Steven Defour iets heel opvallends in de match tussen KV Mechelen en KV Kortrijk. “De trainer van KV Mechelen, die na de wedstrijd tegen KV Kortrijk richting de scheidsrechter stapte, porde met zijn wijsvinger tegen de borst van ref Arthur Denil”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg.

Dit moet normaal een zwaar verdict krijgen. “Ik hoop dat Defour nu een serieuze schorsing van minstens vijf weken en een zware geldboete zal krijgen. Dat het in volle emotie na de wedstrijd gebeurde, is geen valabel argument. Een trainer moet zich omdraaien en naar zijn kleedkamer wandelen als hij zich niet onder controle kan houden.”

Gumienny weet de houding van Defour niet te appreciëren. “Defour wilde de jonge scheidsrechter even duidelijk maken dat hij 'meneer Steven Defour' was. Als ik bondsprocureur was, dan zou ik nu eens laten zien dat ik bondsprocureur ben. De voetbalbond is de jeugdscheidsrechters aan het beschermen, wel hiermee kunnen ze dus écht een voorbeeld stellen.”