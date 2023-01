Delen Nikola Storm en Kerim Mrabti titel man van de match? "Misschien wel, maar daar zijn we beiden niet mee bezig"

Elke wedstrijd is het zoeken naar een man van de match. Soms zijn er twee. Storm en Mrabti konden die titel allebei claimen na KVM - KVK.

Beiden konden terugblikken op een sterke prestatie en waren goed voor een goal en een assist. De assist van Storm leverde wel de overwinning op. Ook al liep de linkerflankspeler bij die inspanning een verrekking op. "Het is het voornaamste dat we de drie punten pakten. Ik heb nu wel dat kwaaltje, maar dat neem ik er met plezier bij."

Opnieuw in vorm

Eerder in de partij was er al dat doelpunt van Storm. Een belangrijke, snelle gelijkmaker na een onverdiende achterstand. Opnieuw een scorende Storm tegen een West-Vlaamse ploeg dus. "Die reeks blijft duren. Da's raar. Na mijn moeilijke start doet het deugd dat ik terug in vorm geraak."

Lof voor die andere uitblinker was er zeker ook in het Mechelse kamp. "Kerim Mrabti is het cement voorin. Hij weet perfect waar hij moet lopen. Met Kerim kan er ook van positie gewisseld worden met Alessio Da Cruz, met Geoffry Hairemans. Zo krijg je meer variatie, meer mogelijkheden", aldus assistent-coach Frederik Vanderbiest.

© photonews

"Daar is Nikola Storm het volledig mee eens. "Als Kerim in de ploeg staat, merk je dat er veel meer présence is in de box en ook veel meer diepgang. Dan kun je meer druk op de tegenstander leggen. Dan komt er ook meer ruimte voor mij. Dat zie je ook aan mijn doelpunt: één op één komen in de zestien, dat zijn de fases die ik het liefst heb."

Ploeg helpen

Dan toch maar delen met Kerim Mrabti, die titel van man van de match in KV Mechelen - KV Kortrijk? "Ja, misschien wel, maar daar zijn we allebei niet mee bezig. We proberen gewoon de ploeg te helpen. Dat heeft geloond."