Ngoy matchwinnaar voor KVM bij terugkeer uit blessure: "De spelers begrijpen de filosofie van coach Defour beter"

Van een terugkeer uit blessure als die van Julien Ngoy valt enkel te dromen. KVM hield de drie punten thuis dankzij het doelpunt van de invaller.

De hamstringblessure van Julien Ngoy is verleden tijd. "Het heeft twee maanden geduurd om daar van te herstellen en nu sta ik er weer. Ik heb 25 minuten gespeeld en dat is goed gegaan. De coach hoopt dat ik vanaf nu steeds een beetje langer kan spelen. Of ik klaar ben om 90 minuten te spelen? Dat beslist de coach, maar ik voel me goed. "

"Het was lang geleden dat ik speelden en scoorde. Hopelijk kunnen we ook tegen Westerlo de drie punten pakken en dan zit het echt goed", richt Ngoy zijn aandacht op het teambelang. Wat dat betreft: wat kan het doel nog zijn dit seizoen? "Alles is mogelijk. Jammer genoeg zijn we echt slecht aan het seizoen begonnen. Het doel is om nog verder op te rukken."

Vloeiender voetbal

Het gaat soms met horten en stoten, maar al bij al doet Mechelen het de laatste tijd vrij aardig. "De spelers begrijpen de filosofie van Steven Defour, die hier de vorige seizoenen ook al was, beter. Dat is ook wat de resultaten zeggen. In het begin van het seizoen speelden we niet zo goed als nu. Nu gaat alles veel vloeiender. Sommige dingen vragen ook wat tijd. Nu kennen we mekaar als spelers ook beter."