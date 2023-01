Vriend en vijand reageren unisono op streng rood in STVV - Gent: "Heb hier geen woorden voor"

Hét moment van de wedstrijd in STVV - KAA Gent was de snelle rode kaart (op aangeven van de VAR) voor Aboubakary Koita.

Na een kwartier voetballen werd Aboubakary Koita op aangeven van de VAR douchen gestuurd. Hij raakte Hong vol op het scheenbeen, toen hij zelf aan het dribbelen was.

"Jammer dat de wedstrijd zo snel was gespeeld. Na een kwartier kwamen we onterecht met tien man te staan", aldus Jorge Teixeira na de wedstrijd.

VAR | Aboubakary Koita ging van dribbelen naar een rode kaart. 😳🟥 #STVGNT pic.twitter.com/j1rKp8dsk8 January 22, 2023

Daarin bijgestaan door Frank Boya: "Ik begrijp er niets van, ik heb hier geen woorden voor. Die rode kaart was allesbepalend."

Zelfs Hein Vanhaezebrouck had begrip voor de situatie: "Het is geen fout, want er is geen intentie - al zijn de sporen op het scheenbeen van Hong wel te zien. Maar voor dit soort situaties geeft men tegenwoordig rood, we hebben er zo ook al tegengekregen."