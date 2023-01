STVV stuurt open brief de wereld in over drie blunders in nog geen twee weken in nadeel van club

De rode kaart van Koita bij STVV van afgelopen weekend blijft voor beroering zorgen. STVV richt zich nu ook in een open brief naar de buitenwereld en de Pro League.

“Vorig jaar zetten we een indrukwekkende reeks ongeslagen wedstrijden neer. In het kalenderjaar 2022 prijkten we in totaal op een 6de plaats. En ook dit seizoen vertoeven we al een hele tijd in de top 8”, klinkt het.

“Zoals elke voetbalkenner weet, zijn de wintermaanden echter bepalend voor het verdere verloop van de competitie. Maar die wintermaanden, beste vrienden, zorgen voorlopig voor een kilte in ons hart. Een kilte die niet te wijten is aan de winterse temperaturen, maar wel aan een opeenvolging van discutabele scheidsrechterlijke beslissingen inhetnadeelvan STVV.”

De club somt de verschillende fouten van de referees op:

11 januari: onze bekerdroom wordt abrupt beëindigd, nadat doelman Schmidt na 40 seconden tegen een onterechte rode kaart aanlooptin Zulte-Waregem

19 januari: in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge wordt ons een duidelijke strafschop onthouden, waardoor we op een zucht van een stunt tegen de landskampioen stranden

22 januari: na een kwartier krijgt Koita een rode kaart, na een fout die door voetballiefhebbers, analisten en oud-scheidsrechters (en intussen ook door het Referee Department) collectief als ‘onvrijwillig’ wordt bestempeld

“Jullie kennen ons als gentlemen. En dat blijven we ook. Maar de kruik gaat te water tot ze barst. Met dit schrijven willen we ons gevoel bij deze situatie kenbaar maken. Wij gaan geen Calimero spelen en ons als zogezegde ‘kleine ploeg’ profileren ten opzichte van de G5. En we verlagen ons al helemaal niet tot grof taalgebruik of het wraken van scheidsrechters. Maar we vragen wel absoluut respect voor onze supporters en spelers. STVV is een trotse club, die haar vleugels wil uitslaan. Kortwiek ze niet. Wij willen vooruit. Ga niet op de rem staan. Vooruit STVV!”