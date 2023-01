KV Oostende-spits hard voor zijn ploeg: "We speelden als kinderen, we moeten actie ondernemen"

KV Oostende zit zwaar in de problemen. Na het verlies tegen Cercle Brugge staan ze nu zeventiende en dus op een degradatieplaats. En het spelniveau boezemt niet veel vertrouwen in.

Thierry Ambrose, spits van dienst bij KVO, was hard. “Ik voel me rotslecht. We kunnen zoveel praten of discussiëren als we willen, kunnen om het even wat zeggen, maar moeten daar nu mee stoppen. We moeten actie ondernemen en genoeg strijd leveren", zegt hij in HLN. "Naar mijn gevoel speelden we zaterdagavond als kinderen, terwijl we net dan onze ervaring moeten gebruiken. We hadden het op 1-1 moeten houden en that’s it."

Intussen begint de druk op Dominik Thalhammer, die pas sinds 1 november overnam, al te stijgen. “Die vraag moet je niet aan mij stellen. Ik neem die beslissingen niet. We doen er alles aan om niet te zakken, werk op elk detail en ik blijf vechten als een leeuw.”