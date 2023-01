Zinckernagel is hard voor zijn ploeg: "Vandaag speelden we tegen mannen. En wij? Wij speelden als kinderen"

Standard ging vannamiddag pijnlijk met 4-1 onderuit op het veld van Antwerp. Philip Zinckernagel was na de wedstrijd erg gefrustreerd over het geleverde spel van de Rouches.

Standard kreeg voor de tweede keer dit seizoen vier doelpunten tegen op bezoek bij Antwerp, want in de Beker van België gingen de Rouches ook met 4-1 de boot in op bezoek bij The Great Old. Philip Zinckernagel was na de wedstrijd niet mals in zijn analyse: "We waren niet agressief genoeg, we wonnen geen duels en kwamen steeds te laat op de tweede ballen. We lieten de spelers van Antwerp gewoon lopen. Vandaag speelden we tegen mannen. En wij? Wij speelden als kinderen".

"Vaak krijg je niet meer de kans om terug in de wedstrijd te komen als je zo start, maar dat deden we wel. Na de aansluitingstreffer dacht ik dat we nog kans maakten, maar dan slikken we niet veel later opnieuw een stom tegendoelpunt", gaat de flankaanvaller van Standard verder. "Het was gewoon echt niet onze dag vandaag. Te veel van onze spelers speelden niet op 100% en wanneer je tegen de topclubs speelt moet je nu eenmaal 100% zijn. Anders peuzelen ze je op. Eén ding dat we zeker en vast moeten doen is meer lopen & vechten, want dat deden we vandaag absoluut niet genoeg. Zelfs al heb je een slechte dag, moet je dat van jezelf steeds eisen", besloot Zinckernagel.

Zelf liep Zinckernagel het meeste meters in de wedstrijd tegen Antwerp. "Ik probeer veel te lopen en aanwezig te zijn in de aanval. Dat is de basis, en dat is wat we van elkaar ook moeten eisen. Het was echt moeilijk. Na de rode kaart liepen we heel wat meters voor niets", verklaarde de 28-jarige Deen. Met deze nederlaag kan Club Brugge vanavond opnieuw uitlopen op Standard in de strijd om plek vier. "We willen elke wedstrijd natuurlijk winnen, en zeker in eigen huis. De top acht behalen is ons hoofddoel, maar we jagen zoveel mogelijk op een plekje bij de top vier. Alles is nog mogelijk", benadrukte de strijdvaardige Philip Zinckernagel.