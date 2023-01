Stengs elke week belangrijker en belangrijker op het middenveld met "kleine broertje" Vermeeren

Als het goed draait bij Antwerp, is Stengs daar vaak de exponent van. In de eerste weken was dat lastiger op de flank maar op het middenveld blinkt hij nog meer.

Op het veld van Union, toen Antwerp collectief tekort kwam, kwamen de tekortkomingen van Stengs op het middenveld ook sneller naar boven. Maar de Nederlander groeit elke week en ook tegen Standard speelde hij een zeer sterke wedstrijd.

© photonews

Zo heeft hij geen assist of doelpunt achter zijn naam staan zondagmiddag maar hadden dat er evengoed een stuk of drie kunnen zijn. Vooral bij het tweede doelpunt was het duimen en vingers aflikken toen Stengs na de perfecte counter over de bal stapte waardoor Muja kon scoren. In de tweede helft wist Stengs ook te scoren maar werd er gefloten voor voorafgaand buitenspel. Na een prachtige crosspass van de Nederlander kwam Bataille dan weer in positie om te scoren maar de wingback trof de paal.

© photonews

Verdeel en heers, zo leek het wel wat Stengs deed op het middenveld. En de Nederlander zelf voelt zich naar eigen zeggen telkens beter worden in zijn nieuwe rol. "Vandaag hadden we het goed onder controle tegen Standard, ook voor ze met 10 kwamen te vallen. Ik krijg steeds meer vertrouwen op mijn nieuwe positie. De band met Vermeeren is heel goed ondanks dat we nog niet lang samen spelen. Hoet voelt alsof hij mijn kleine broertje is", vertelt Stengs zelf.